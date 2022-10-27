Ирландия и Великобритания готовы усиливать поддержку Украины, - Замазеева об итогах встречи в Конгрессе Совета Европы

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Конгрессе Совета Европы встретилась с государственным министром Ирландии по вопросам планирования и местного самоуправления Питером Берком, министром местного самоуправления и безопасности строительства Великобритании Полом Скалли и другими представителями ирландского и британского правительств.

Об этом она написала в Facebook.

В ходе встречи обсудили вопросы защиты и реабилитации украинских военнопленных, поддержку временно перемещенных лиц и помощь в восстановлении Николаевской области.

– Международные коллеги поддержат все инициативы нашей страны в вопросах защиты прав украинских военнопленных. Со своей стороны они направят дополнительно соответствующие правительственные письма к Красному кресту и ООН с призывом заставить Россию соблюдать Женевские конвенции. Жизнь каждого нашего защитника имеет значение! И все они должны вернуться домой! – отметила Анна Замазеева.

Глава областного совета также сообщила, что правительство Великобритании будет способствовать доставке гуманитарных грузов в места содержания военнопленных. А правительство Ирландии готово рассмотреть возможность прохождения реабилитации наших военных, в том числе военнопленных, на территории своей страны.

- Общаясь с представителями правительств, почувствовала, что они искренне озабочены ситуацией в нашей стране и заявления о всесторонней поддержке с их стороны – это не просто слова! – рассказала Анна Замазеева.

Несмотря на напряженную ситуацию с жильем, эти страны все равно принимают наших граждан, вынужденных искать временное убежище из-за войны. Правительство Ирландии отработало программы поощрения местного населения к предоставлению убежища украинским семьям, которым временно пришлось выехать с оккупированных территорий, зон боевых действий. Семьи, которые принимают украинцев, получают льготы на энергоносители и коммунальные услуги.