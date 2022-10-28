Добровольческое формирование получило тактическую обувь и одежду по инициативе депутатов «Слуги Народа»

Бойцы одного из добровольческих формирований Николаевской области полностью обеспечены качественной и теплой тактической обувью, чему поспособствовали председатель облорганизации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева, депутат Николаевского облсовета Владимир Погадаев и депутат Николаевского райсовета Антонина Погадаева.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Передать помощь удалось благодаря поддержке благотворительного фонда «Світлі справи». Кроме обуви, фонд передал добровольцам футболки, балаклавы, носки и наколенники.

- Мы стараемся регулярно привлекать помощь разных партнеров для наших добровольцев, ведь они обеспечивают безопасность нашей громады – дежурят на наблюдательных пунктах и приобщаются к обеспечению правопорядка во время комендантского часа. Раньше при поддержке благотворителей мы передали бойцам комплект раций и снабдили каждого современными военными аптечками, – рассказывает Владимир Погадаев.

Руководитель организации партии и представитель благотворительного фонда Анна Замазеева отметила, что это не последняя помощь, которую фонд планирует предоставить подразделению добровольцев.