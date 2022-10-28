«Продолжаем борьбу за каждого пленного Героя», - Замазеева встретилась с представителями ООН и Красного креста

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева 27 октября вместе с украинской делегацией представительниц общественных организаций встретились в Женеве с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с представителями Международного комитета Красного креста Марией Дубеа и Анной Чиапелло.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина призывает мировое сообщество срочно принять меры по обеспечению общественного мониторинга и инспектированию мест содержания украинских защитников в плену в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Также призывают к безотлагательному содействию освобождению всех украинских некомбатантов, не принимавших непосредственного участия в военных действиях.

Кроме того, отмечают, что нужно установить систематическую связь украинских военнопленных со своими родными и создать возможности передавать в места их содержания жизненно необходимые вещи. Также обсудили осуществление визитов в места содержания украинских военнопленных даже при отсутствии полного разрешения от рф.

“Наша цель – донести миру, что в российском плену украинские военнопленные находятся вне норм международного гуманитарного права, и призвать мировое сообщество к решительным действиям! Мы стремимся к: - обеспечению безопасности и защиты прав военнопленных в плену в соответствии с требованиями Женевской конвенции; - предоставлению медицинской помощи, питания и надлежащих условий содержания для украинских военнопленных; - прекращению пыток и при этом выполнению международных правил поведения с военнопленными”, - объяснила Замазеева.

Также на встрече обсудили активизацию сил других стран, которые смогут обеспечить формирование доставки гуманитарного груза в места содержания украинских военнопленных на территории россии и на временно оккупированных территориях Украины.