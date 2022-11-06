Нардеп Пасечный организовал в Киеве фотопроект «Николаев фронтовой», чтобы показать жизнь военного города

В течение двух дней на Михайловской площади Киева развернута фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». Ее организовал и представил народный депутат Украины по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасечный.

Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

Фотопроект «Николаев фронтовой» – попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом. Представлены 28 стендов, на которых запечатлены факты разрушения города. С начала полномасштабной российской агрессии Николаев не подвергался вражеским ударам только считанные дни. Николаев вошел в трагический список из трех городов Украины, наиболее обстрелянных врагом.

- Те фотографии, которые представлены на стендах, которые сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно с мест событий, красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева. Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем стойкость непокоренного Николаева, Города-Героя, форпоста украинских войск, прикрывающего собой юг и всю Украину, - отметил Александр Пасечный.

Только за один день фотовыставку посетили сотни людей, среди которых – николаевцы, которые уже давно живут в Киеве, а также те, кто вынужден был переехать в столицу в связи с войной. Учитывая, что фотоэкспозиция вызвала большой интерес, она будет демонстрироваться в стенах Верховной Рады Украины. Впоследствии ее путь – в страны Европы.

“Спасибо всем, кто присоединился к реализации проекта: сайты - https://nikvesti.com - https://news.pn (фотограф Тарас Леонтян) Благодарен: - Светлане Вовк, - Валерию Федченко, - Александру Миняйло, – Дмитрию Скороходову, - Андрею Стахурскому за то, что ваши невероятные фотографии о Николаеве теперь увидят свет”, - отметил Пасечный.

На открытии выставки побывали народный депутат Украины Максим Дырдин, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, председательница Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она поделилась ощущениями:

“Для меня это не просто обычные фото. Эти фото – отдельная судьба, отдельная история мужества каждого Героя-Николаевца, каждого, кто уже почти 9 месяцев творит историю несокрушимого родного города. На них так многоголосо перекликаются темы войны, борьбы, героизма, сострадания, равно, как и страха, боли и отчаяния… Эти «мгновения войны» в несокрушимом городе-герое, в родном Николаеве, показывают жителям и гостям столицы Украины современные реалии жизни каждого николаевца во время войны и демонстрируют героическое сопротивление украинского народа военной российской агрессии”, - написала она в соцсети.

Анна Замазеева поблагодарила Александра Пасечного и всех причастных за организацию экспозиции.