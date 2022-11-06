Почти 90% налогов в следующем году направят на финансирование Сил обороны, - Шмигаль

Почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году, будут направлены правительством Украины на Силы обороны и безопасность страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это реалии бюджета на 2023 год, который был принят на этой неделе. В цифрах есть следующее: 1,1 триллиона гривен на ВСУ и безопасность. Около 450 млрд грн на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн на здравоохранение и 156 млрд грн на образование. Это четыре главных статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн”, - рассказал Шмигаль.

Напомним, что дефицит бюджета планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров.