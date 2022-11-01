Диктант національної єдності-2022 у прифронтовому Миколаєві: присмак гіркоти та світло у кінці тунелю

У воєнних умовах нашого часу студенти-медійники Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова змогли об’єднати небайдужих до українського слова у віртуальній аудиторії для написання Диктанту національної єдності.

- Онлайн-зустріч для написання диктанту національної єдності-2022 – це можливість нагадати одне одному, що ми разом, ми єдині, незважаючи на все те, що випало нам на нашу долю, незважаючи на всі випробування воєнного часу, – говорить одна із організаторів заходу, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри НУК імені адмірала Макарова Оксана Філатова.

Прикметно, що Диктант національної єдності-2022 згуртував в онлайні більше сотні учасників. Разом із майбутніми журналістами і психологами НУК його писали учні та вчителі миколаївських закладів освіти – економічного ліцею №1, економічного ліцею №2, юридичного ліцею та ліцею №22 міста Миколаєва, Снігурівського ліцею імені Т. Г. Шевченка, первомайських ліцеїв «Ерудит» і «Лідер», Баштанського ліцею №2. Учасники онлайн-зустрічі знаходилися по різних куточках України та Європи, але вони згуртувалися заради того, щоб підкреслити – «Усе є і буде Україна!».

Також з нагоди Дня української писемності та мови кілька студентів спеціальності «Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)» НУК імені адмірала Макарова доєдналися до написання наживо Диктанту національної єдності-2022, яке було організоване Миколаївською дирекцією Суспільного мовлення.