В еще трех селах в Николаевской громаде будет стабильное распределение газа, - «Николаевгаз»

Три села в Николаевской громаде получили стабильное распределение газа. В рамках выполнения комплексных мероприятий по обеспечению стабильной работы объектов критической инфраструктуры выполнена реконструкция газорегулирующего оборудования.
Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".
В одном из поселков Николаевской области реализован проект по замене устаревшего ГРП (газорегулирующего пункта), который был установлен еще в 1990-х годах и исчерпал свой рабочий ресурс, теперь на его месте современный ШГРП (шкафный газорегулирующий пункт). Новый ШГРП европейского уровня качества и надежности изготовлен на заводах RGC Production по самым высоким стандартам.
“Компании, работающие под брендом РГК, всегда во главу угла ставят безопасность своих клиентов и надежность оборудования. Также выполнен демонтаж ШРП. Своевременная замена оборудования является залогом стабильного функционирования системы и недопущения аварийных ситуаций. Работы выполнены за счет тарифа и мы благодарны всем клиентам компании за поддержку нашей работы в это непростое время! Работаем на Победу!” – говорится в сообщении.