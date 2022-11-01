В еще трех селах в Николаевской громаде будет стабильное распределение газа, - «Николаевгаз»

Три села в Николаевской громаде получили стабильное распределение газа. В рамках выполнения комплексных мероприятий по обеспечению стабильной работы объектов критической инфраструктуры выполнена реконструкция газорегулирующего оборудования.

Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".

В одном из поселков Николаевской области реализован проект по замене устаревшего ГРП (газорегулирующего пункта), который был установлен еще в 1990-х годах и исчерпал свой рабочий ресурс, теперь на его месте современный ШГРП (шкафный газорегулирующий пункт). Новый ШГРП европейского уровня качества и надежности изготовлен на заводах RGC Production по самым высоким стандартам.