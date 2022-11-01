Анна Замазеева передала гуманитарную помощь жителям деоккупированной Снигиревки

В понедельник, 14 ноября, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, вместе с депутатами областного совета доставили в освобожденную Снигиревку гуманитарный груз.

Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

Груз доставили от гумштаба Николаевщины, работающего под патронатом главы облсовета.

- С первыми официальными сообщениями об освобождении Снигиревщины сразу начали формировать гуманитарные грузы. Сегодня три больших автобуса с гумпомощью уже доставили для жителей Снигиревки – более 1000 консервов, 1000 килограммов муки и сахара, около 700 килограммов мясной продукции, 500 хлебобулочных изделий, 500 единиц сгущенки, почти 300 продуктовых наборов, - сообщила Замазеева.

Она отметила, что областные власти делают все, чтобы как можно скорее вернуть Снигиревскую громаду к полноценной жизни.

- Почти 8 месяцев Снигиревка находилась под гнетом вражеских войск. Трудно вообразить, что пришлось пережить местным, находясь в оккупации. Ведь рашисты наделали много бед. Разрушены жилые дома, критическая инфраструктура. Почти все время оккупации в Снигиревке отсутствовали свет, связь и вода, - рассказала председатель областного совета.

Сейчас в Снигиревке под руководством депутата областного совета, будущего начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты уже восстановлены водоснабжение и мобильная связь, проводится разминирование территорий и ведется сбор данных по потребностям больницы и других объектов критической инфраструктуры.