«Николаевоблтеплоэнерго» просит погасить долги за отопление: «Чтобы ваши дома были с теплом»

По состоянию на ноябрь 2022 долг николаевцев перед ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" составляет почти 190 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

Около 118 миллионов – долг за отопительный сезон 2021-2022 гг. (уровень расчетов почти 82%) и чуть больше 72 миллионов – долги прошлых лет.

“Предприятие благодарит николаевцев за расчеты и просит и дальше платить за полученные услуги. Оплаты потребителей обеспечивают постоянную работу "Николаевоблтеплоэнерго", позволяют рассчитываться за энергоносители и выполнять все необходимые мероприятия, чтобы дома николаевцев были с теплом", - отметили в предприятии.

Также напомнили, что статус внутренне перемещенного лица не освобождает от оплаты за тепло. Предприятие предлагает потребителям заключить договор реструктуризации на выгодных условиях (детали по ссылке).