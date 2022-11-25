В Николаевской области откроют еще одно убежище для людей, эвакуированных с опасных территорий, - Замазеева

Гуманитарный штаб Николаевщины, работающий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой, продолжает программу «Убежище своим» по предоставлению временного убежища эвакуированным из зон боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины.

Об этом сообщили в Николаевском областном совете.

Чтобы расширить программу по помощи и эвакуировать с опасных территорий как можно большее количество людей, Николаевский областной совет, ОВА, городские власти и БФ «Светлые дела» уже работают над открытием еще одного эвакуационного центра, сообщила Анна Замазеева.

«Мы должны помочь людям всем, в чем они нуждаются. И сейчас это, прежде всего, безопасность их жизни. Сейчас мы уже нашли помещение и занимаемся его обустройством – завозим кровати, матрасы, другую необходимую мебель, постельное белье, бытовую технику и многое другое, что необходимо для комфортных условий», - отметила Замазеева.

Она сообщила, что это место будет транзитным хабом, где эвакуированные смогут остаться на несколько дней, а затем – двинуться дальше либо на Запад страны, либо за границу. Для централизованного вывоза людей в новый центр планируется привлечь автобусы, на которых с начала войны волонтеры «Светлых дел» эвакуируют украинцев с опасных территорий.

С начала войны эвакуационный центр «Приют своим» обеспечил жильем, горячим питанием, психологической и медицинской помощью более 8 тысяч человек.

Одно из основных направлений программы «Убежище своим» – поддержка детей и малозащищенных слоев населения. Эвакуированным даже оказывается профессиональная психологическая поддержка, чтобы помогать им адаптироваться к новой жизни и забыть те страшные вещи, с которыми они столкнулись из-за войны войны.