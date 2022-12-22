В «Слуге народа» подвели итоги сессии Первомайского райсовета

В Первомайском райсовете прошла очередная сессия.
Об этом сообщили в николаевской областной организации партии "Слуга народа".
Депутаты заслушали отчет главы райсовета и представительницы партии «Слуга Народа» Алеси Порхун и рассмотрели еще 9 вопросов повестки дня. Они касались планов развития Первомайщины на 2023 год и отчетов о деятельности основных правоохранительных органов района – окружной прокуратуры и управления Нацполиции.
В торжественных мероприятиях перед заседанием также приняли участие представители партии «Слуга Народа» – руководительница облорганизации партии Анна Замазеева и народный депутат Украины Максим Дырдин. Они отметили наградами и грамотами спасателей и коммунальщиков, ежедневно борющихся за безопасность жизни и комфорт первомайцев.
- Приятные впечатления от продуктивной и слаженной работы первомайской команды. С первых дней войны Первомайщина принимала внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий нашей области и зон боевых действий, предоставляла жилье, питание, медицинскую и психологическую помощь, – отметила Замазеева.