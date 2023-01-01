В «Николаевгазе» рассказали, как будут рассчитать плату за распределение газа на 2023 год

В январе потребители АО «Николаевгаз» будут получать новые платежи за распределение газа. В 2023 году тариф на распределение газа для клиентов АО «Николаевгаз» остается неизменным и составляет 2,388 грн. в 1 м куб. в месяц (с НДС).
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».
«Однако суммы в платежках будут зависеть от вашего потребления газа в течение прошлого газового года – с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
Чтобы рассчитать стоимость вашего месячного платежа за распределение газа на 2023 год, нужно количество потребленных кубов за прошлый газовый год умножить на тариф (2,388 грн. за 1 м куб. с НДС) и поделить на 12 месяцев. Это и будет размер ежемесячной платы за доставку (распределение) газа, который будет постоянным в течение всего календарного года.
К примеру, при потреблении 2000 м куб за газовый год будут платить ежемесячно 398 грн, а при потреблении 1000 м куб - 199 грн в месяц.
То есть есть стимул экономить энергоноситель и возможность прогнозируемо платить за свое распределение газа в течение года – равными частями ежемесячно. Или платите всю годовую сумму одним платежом и экономьте на банковской комиссии», – сказано в сообщении.