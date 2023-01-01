В «Николаевгазе» рассказали, как будут рассчитать плату за распределение газа на 2023 год

В январе потребители АО «Николаевгаз» будут получать новые платежи за распределение газа. В 2023 году тариф на распределение газа для клиентов АО «Николаевгаз» остается неизменным и составляет 2,388 грн. в 1 м куб. в месяц (с НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».