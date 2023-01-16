Аграрный комитет Верховной Рады назвали одним из самых открытых

Общественная организация "Движение ЧЕСТНО", которая занимается контролем подотчетности и открытости политиков и партий, проанализировала работу парламентских комитетов. В тройке лучших: комитет гуманитарной политики, комитет по правам человека, а также комитет аграрной и земельной политики.

Об этом сообщил николаевский народный депутат от "Слуги народа" Александр Гайду.

Все эти комитеты имеют публичные страницы в социальных сетях и постоянно отчитываются о своей работе.

- Открытость – это возможность дискуссии, внимание к точкам зрения всех заинтересованных сторон. Наш комитет, например, является постоянной площадкой для диалога лучших экспертов отрасли, представителей рынка, юристов, - отмечает председатель аграрного комитета Александр Гайду. – Ведь от слаженности работы зависит, будет ли тот или иной закон работать с пользой для людей и государства.

По словам Гайду, чтобы больше понимать проблемы аграриев и искать пути их решения, народные депутаты, члены агрокомитета постоянно посещают регионы. В частности и Николаевскую область.