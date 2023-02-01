Порядок оплати послуг з розподілу природного газу

У цьому матеріалі ви знайдете необхідну інформацію, як оплатити послуги розподілу природного газу, що надаються АТ «Миколаївгаз».

З 1 травня 2022 року всі споживачі газу перейшли на отримання газу до Газопостачальної компанії «Нафтогаз».

АТ «Миколаївгаз» здійснює лише діяльність з розподілу природного газу та жодним чином не пов'язано з Вашою гозопостачальною компанією.

Звертаємо увагу споживачів, що порядок передачі показань лічильника, особовий рахунок, реквізити оплати послуг АТ «Миколаївгаз» не змінились.

Показання, як і раніше, потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число газорозподільній компанії АТ «Миколаївгаз», після отримання показань лічильників, ми як оператор ГРМ викладаємо їх на загальну платформу звідки цю інформацію беруть постачальники газу.

Особовий рахунок для передачі показань не змінився. Складається з 10 цифр.

Розмір, способи та строки оплати залишаються без змін.

Оплату послуги розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу. Тобто за лютий до 20 лютого.

Рівними платежами щомісяця за тим самим особовим рахунком та реквізитами АТ «Миколаївгаз»:

Код ЄДРПОУ: 05410263

Найменування банку: АТ «Ощадбанк»

МФО: 326461

№ рахунку: UA243264610000026036301004893.

Сплати послугу можна за допомогою онлайн-сервісів. Порядок оплати за розподіл газу: http://surl.li/djmgp

ВАЖЛИВО: У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку.

Ми працюємо для наших клієнтів, просимо підтримати роботу компанії та сплатити за доставку/розподіл природного газу!