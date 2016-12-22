«ПриватБанк» могут продать в частные руки не раньше, чем через 3 года, - Гонтарева

ПриватБанк могут продать в частные руки не раньше, чем через 3 года.

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире "Радио Вести" в четверг, 22 октября.

"Вопрос продажи ПриватБанка будет решать Министерство финансов как собственник. Я не думаю, что это произойдет раньше, чем через 3 года", - сказала Гонтарева.

Отметим, по мнению Гонтаревой, процесс стабилизации ПриватБанка займет от одного года до трех лет.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо.

Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.