Государство списало долги «ПриватБанка» перед Коломойским и Боголюбовым на 29 миллиардов гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц списал 29,4 млрд гривен долгов Приватбанка перед акционерами.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной администрации в Приватбанке) для списания долгов банка перед связанными лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд гривен из 32 млрд гривен, заявленных нами. Почему только 29 млрд гривен? Потому что остальных денег на счетах уже не было", - заявила глава НБУ.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ) списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - добавила она.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо.

Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.