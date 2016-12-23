Родственники погибшего в результате ДТП в центре Николаева 25-летнего парня ищут свидетелей аварии

Родственники 25-летнего парня, который 17 октября около 21:35 на перекрестке улиц Большая Морская и Соборная попал под колеса автомобиля «Toyota Camry» и был доставлен в БСМП, где спустя несколько дней скончался, разыскивают свидетелей аварии.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщила сестра пострадавшего.

"Просим помощи! 17 октября 2016 года на пересечении улиц Большая Морская и Соборная (Советская) вечером 17 октября, около 21:30, произошло ДТП в результате которого погиб 25-летний парень. Всех, кто обладает достоверной информацией об этом ДТП убедительно просим связаться с родственниками погибшего, которые до сих пор остаются в неведении: мама пострадавшего (Вера): +380 (63) 681 82 37", - сообщила она.

Напомним, что 17 октября около 21:35 на перекрестке улиц Большая Морская и Соборная под колеса автомобиля «Toyota Camry» попал пешеход. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, в которой он спустя несколько дней после этого скончался.