Сигареты в Украине поднимутся в цене: пачка будет стоить на 4-5 гривен дороже

Пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 гривен после планируемого повышения акцизов на 40% в 2017 году.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 гривен – до 23 гривен, - сообщил директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании «JTI Украина» Александр Когут.

По его словам, представители отрасли уже несколько лет настаивают на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок – на 3-5 лет.

«Такой подход соответствует обязательствам относительно повышения минимальной ставки акциза до европейских показателей - 90 евро на 1000 штук (сейчас в Украине этот показатель составляет 16 евро)», – отмечает представитель «JTI Украина».

По подсчетам табачной индустрии, Украине понадобится минимум 10 лет на гармонизацию акцизных ставок с ЕС в случае ежегодного повышения ставки минимального акциза на 20%.

Директор по корпоративным связям «Philip Morris Ukraine» Наталья Бондаренко считает, что значительное повышение специфического компонента акцизного налога, а также минимального акцизного обязательства на 40% может привести к уменьшению базы налогообложения, а снижение объёмов рынка из-за резкого повышения акцизов усложнит выполнение фискальными органами плана поступлений Минфина.

По мнению начальника отдела по работе с государственными органами «British American Tobacco Ukraine» Юрия Рылача, рынок табачных изделий сейчас остро нуждается во внедрении так называемого «двойного акцизного минимума» на сигареты.

«Суть механизма заключается в том, чтобы двойное минимальное акцизное налоговое обязательство, предусмотренное Налоговым кодексом Украины, служило бы базисом для формирования максимальной розничной цены на сигареты», - сказал он.

Рылач пояснил, что не нарушая свободы ценообразования (у производителей остается право устанавливать максимальную розничную цену на продукцию на любом уровне), такой механизм позволит всем производителям и импортерам обеспечить оперативное отображение новых акцизных ставок в стоимости продукции, и в целом позволит устранить перекосы и турбулентность на рынке, имевшие место в 2015-2016 годах.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за повышение в 2017 году специфической ставки акциз на сигареты на 40% - до 445,56 гривен за 1 тысячу штук без повышения адвалорной ставки (12%).