На купленное за 1,5 миллиона у скандальной Шуличенко здание мэрия Николаева хочет потратить еще 5 миллионов

В бюджете Николаева на 2017 год, утвержденном депутатами Николаевского городского совета 23 декабря, предусмотрено более 5 миллионов гривен на реконструкцию здания в микрорайоне «Ракетное урочище» под семейную амбулаторию.

Данная информация размещена в дополнениях в бюджету города на 2017 год, размещенных на официальном сайте Николаевского городского совета.

Речь идет о здании по адресу улица Привольная 41/1. Как ранее сообщалось, 22 августа 2016 года скандально известная бывший директор Коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаевского городского совета Надежда Шуличенко продала за 1,6 миллионов гривен мэрии Николаева нежилое помещение для размещения там семейной амбулатории по адресу улица Привольная 41/1, в котором раньше работало кафе Надежды Шуличенко.

Теперь же, в бюджете на 2017 год предусмотрео потратить еще 5,1 миллион гривен на реконструкцию данного здания. Всего же для этого необходимо 5,5 миллионов гривен, как указано в документе.

Кроме того, еще более 10 миллионов гривен депутаты решили потратить на реконструкцию еще двух семейных амбулаторий в Николаеве: на переулке Шоссейном, 1 и на улице Чкалова 93. На первую предусмотрено 4 миллиона 750 тысяч гривен, на вторую – 5 миллионов 494 тысячи гривен.