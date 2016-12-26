Николаевский облсовет попросил у Порошенко и Гройсмана финансирование для лесхозов: «Сложилась критическая ситуация»

Депутаты Николаевского областного совета большинством голосов обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно поддержки отрасти лесного хозяйства в Николаевской области.

Соответствующее решение было принято в ходе сессии Николаевского областного совета в четверг, 22 декабря.

Согласно данным поименного голосования, которые опубликованы на официальном сайте облсовета, за направление такого обращения руководству страны проголосовали 34 депутата, еще 8 зарегистрированных – не голосовали.

«Из-за отсутствия государственного финансирования в 2016 году в лесном хозяйстве области сложилась чрезвычайно критическая ситуация. Предприятия оказались на грани выживания, ведь мероприятия по созданию и содержанию лесных насаждений на юге страны, и в частности на Николаевщине, всегда совершались за средства Государственного бюджета», - говорится в обращении.

Депутаты попросили рассмотреть возможность финансирования отрасли.

Стоит отметить, что при обсуждении данного проекта решения депутат облсовета, экс-начальник управления областного управления лесного и охотничьего хозяйства Петр Паламарюк критически высказался в адрес нынешнего начальника Александра Морохи, который, по его мнению, пренебрежительно относится к облсовету, не являясь на заседания постоянных депутатских комиссий и не придя на сессию. При этом было вынесено предложение выразить Морохе недоверие.

Но глава облсовета Виктория Москаленко заступилась за него, отметив, что он присутствовал на заседании президиума, а на сессии отсутствует по уважительной причине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села депутаты приняли протокольное поручение заслушать на всех комиссиях, а потом и на сессии начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Мароху по критическому состоянию дел в отрасли и планам вывода ситуации из кризиса.