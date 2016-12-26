На Николаевщине депутаты райсовета не поддержали выплату премий и надбавок руководству райсовета

На Николаевщине депутаты Врадиевского районного совета не поддержали увеличение заработных плат руководству райосвета и работникам исполнительного комитета путем премирования.

Соответствующий проект решения имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Так, 23 декабря на сессию Врадиевского районного совета был вынесен проект решения «О расходах на содержание исполнительного аппарата районного совета и районного совета». Согласно документу, на содержание райсовета на 2017 год предложено 1 миллион 222 тысячи гривен. Кроме того, предусмотрено выплата 50% надбавки от зарплаты «за исполнение особенно важной работы», материальную помощь на оздоровление и премию за итогами месячной работы главе райсовета Петру Высоцкому и его заместителю Валерьяну Цибульскому.

В комментарии «Преступности.НЕТ» глава Врадиевского райсовета Петр Высоцкий сообщил, что такие надбавки всегда принимались во всех органах местного самоуправления. При этом он уточнил, что в этом году депутаты не поддержали этот проект решения, а в прошлом подобное решение было принято частично. По мнению Высоцкого, депутаты не поддержали такое решение «из-за возможной зависти».

Похожий проект решения есть и в Березнеговатском районном совете. Согласно двум проекта решений от 12 декабря «для решения социально-бытовых вопросов» назначена помощь в размере среднемесячной заработной платы главе местного райсовет Богуш и замглаве Полищук.

Отметим, что, возможно, подобные решения рассматривались и были приняты и в других райсоветах, но на многих сайтах органов местного самоуправления или же устаревшая информация, или вообще отсутствуют решения сессии районных советов.

Напомним, депутат Первомайского городского совета Михаил Медведчук сообщил, что мэр Первомайска Людмила Дромашко намерена в три раза повысить себе зарплату.