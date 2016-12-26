Депутат Николаевского горсовета выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета МО РФ

Депутат Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Павел Зоткин на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа и пассажиров самолета Минобороны Российской Федерации Ту-154, однако после волны критики удалил этот пост.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook николаевец Александр Душенко.

«Депутат от оппоблока Зоткин принес свои соболезнования родным и близким вояк рф и их пропагандистов. Дно пробито. Что дальше? Извинимся перед родственниками моторолы?» - написал Душенко, опубликовав скриншот публикации депутата.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Это невосполнимая утрата для всех», - написал Зоткин в своей публикации.

Позже Душенко отметил, что Павел Зоткин после критических комментариев удалил свою публикацию. На момент написания новости корреспондент «Преступности.НЕТ» не нашел на странице Зоткина вышеупомянутую публикацию.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.

Стоит отметить, что ранее Павел Зоткин был уличен в модерации сепаратистского паблика в социальной сети ВКонтакте.

«Судя по странице Зоткина в социальной сети ВКонтакте, имеющей адрес «https://vk.com/archangel_novorossii», он является ярым поклонником «русского мира» и администратором сепаратистской группы «ЮЖНЫЙ ФРОНТ |НИКОЛАЕВ|» в той же социальной сети, которая «создана для борьбы с фашистской пропагандой и сопротивления с бандеровскими карателями!», - сообщилось в марте текущего года.

Сам же Зоткин заявил, что не имеет отношения к вышеупомянутой странице и расценивает произошедшее как попытку давления лично на него и на партию.