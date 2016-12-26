В Киеве СБУ изъяла у мужчины снайперскую винтовку и более 50 пистолетов

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В ходе обыска сотрудниками Службы безопасности Украины у жителя Киева правоохранители нашли арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заявили, что таким образом удалось ликвидировать канал поставок нелегального оружия в незаконный оборот.

Во время обыска правоохранители изъяли снайперскую винтовку иностранного производства, пять боевых пистолетов и два револьвера, 700 патронов различного калибра а также 58 стартовых пистолетов, переделанных в боевые.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе николаевская служебная овчарка помогла полицейским найти оружие, спрятанное в машине.

Роман Свиридов

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