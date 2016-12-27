В 2017 году начнут реставрацию башни Шухова в Николаеве: в бюджет «заложили» 800 тысяч гривен

В бюджете Николаева на 2017 год, принятом депутатами Николаевского городского совета 22 декабря, предусмотрено 800 тысяч гривен на начало реставрации памятки архитектуры местного значения «Водонапорная башня» на улице Рюмина, 9.

Об этом говорится в дополнениях к бюджету на 2017 год, опубликованных на официальном сайте Николаевского городского совета.

Всего на реставрацию башни по проекту необходимо 1,6 миллионов гривен, однако всю необходимую сумму в бюджет 2017 года не «заложили», а значит реставрация памятки может затянуться на два года.

Отметим, что николаевские общественные активисты и бизнесмены на фестивале «Mykolaiv urban days» в сентябре 2016 года презентовали свой проект реорганизации башни Шухова под планетарий и кафе, а из склада хлора предлагали сделать музей воды.