Нацбанк снова прокредитовал «Приватбанк» - на этот раз выделил 11 миллиардов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 23 декабря, снова выделил Приватбанку рефинансирование в размере 10,75 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы банка.

Отмечается, что данный кредит стал вторым в течение прошлой недели (в понедельник, 19 декабря, было выделено 15 млрд гривен). До конца декабря Минфин может выпустить первый транш ОВГЗ для докапитализации Приватбанка на 43 млрд гривен.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо.

Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.