Мэрия выделила «Николаевоблтеплоэнерго» 150 тысяч гривен на ремонтные работы

В Николаеве 26 декабря городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций выделила 150 тысяч гривен для предоставления помощи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Деньги предназначены для помощи в ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях, которые принадлежат территориальной общине Николаева.

«Как стало известно во время заседания комиссии, в связи с введением нового порядка распределения средств за отопление на счетах предприятия не хватает средств для проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения», - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты горсовета постфактум легализовали выделение 16 миллионов гривен «Николаевводоканалу». Также напомним, что отстраненный от исполнения обязанностей директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин внес за себя залог в размере 320 тысяч гривен. Ранее Виталию Бородину объявили о подозрении в растрате средств предприятия и служебном подлоге.