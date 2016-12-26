Одесса не может покрыть многомиллионные долги за субсидии

Одесский муниципалитет так и не получил полную сумму за субсидии.

Об этом в ходе аппаратного совещания рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега, сообщает Украинская Служба Информации.

По ее словам, в бюджет Одессы поступило 4 млрд 200 млн грн без трансфертов, что составило 108%. При этом, город получил свыше 300 млн грн сверхплана по доходам.

В то же время, ситуация с оплатой по субвенциям поставщикам услуг остается сложной, так как средства, выделенные государством, закончились еще в августе.

"Область получила на днях субвенцию в 80 млн грн, в то же время по области долг составляет 200 млн грн, из которых необходимо 100 млн по Одессе", — отметила она.

Сегодня наибольший долг Одесса имеет перед ПАО «Одессагаз» в размере 40 млн грн.