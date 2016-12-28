В Николаевском ФГИ предлагают создавать новые госпредприятия из активов, оставшихся после приватизации

Алексей Сальников Региональное отделение ФГИУ в Николаевской области готовит реализацию пилотного проекта по созданию новых государственных предприятий - создавать их собираются из того имущества, которое не вошло в уставный капитал приватизированных активов.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального отделения ФГИУ.

«Практически после каждой приватизации остается имущество, которое по разным причинам не вошло в уставной капитал проданного предприятия. Часто это имущество находится на балансе того же предприятия, а иногда не имеет балансодержателей, но владельцем его остается государство. Мы считаем, что государству было бы удобно объединить такое разбросанное имущество, образовать из него новые предприятия, способные зарабатывать деньги, выпустить акции, а потом или получать от них прибыль, или приватизировать», - объяснил руководитель РО в Николаевской области Алексей Сальников.



Алексей Сальников акцентировал внимание на том, что, конечно, в таких объединениях должна быть бизнес-логика: например, можно объединить офис, склад и стивидорную площадку - из этого выйдет компания, способна зарабатывать деньги.

По его словам, сейчас на таких формах зарабатывают частные предприниматели, которые приватизировали госактивы с подобным имуществом на балансе, но, по его мнению, государство должно само с этим управиться.

«Конечно, есть много дискуссий относительно процедуры создания таких компаний, органа управления и т.п. Сейчас в Фонде идет обсуждение. Но все согласны, что запуск этого проекта откроет новые возможности, как относительно реализации управленческих решений относительно таких объектов, так и относительно пополнения государственного бюджета», - подытожил руководитель Николаевского регионального отделения ФГИУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаевском облсовете поругались из-за смены директора на ГП «Владимирское» перед сбором винограда.