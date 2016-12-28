Рада опубликовала Госбюджет на 2017 год

Верховная Рада обнародовала закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Нормативный акт вступает в силу 1 января 2017 года.

Документ предусматривает доходы бюджета на 2017 год в сумме 721,398 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 669,409 млрд гривен и доходы специального фонда - 51,989 млрд гривен.

Расходы бюджета на следующий год предусмотрены в сумме 790,393 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 735,378 млрд гривен и расходы специального фонда - 55,015 млрд гривен.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 77,547 млрд гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,338 млрд гривен и предельный объем дефицита специального фонда - 15,208 млрд гривен.

В 2017 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц предлагается установить в размере с 1 января 2017 года - 1,544 тысяч гривен, с 1 мая - 1,624 тысяч гривен, с 1 декабря - 1,7 тысяч гривен.

Минимальную заработную плату предлагается установить в 2017 году в месячном размере с 1 января - 3,2 тысяч гривен, а в почасовом размере с 1 января - 19,34 гривни.

"При доработке проекта бюджета ко второму чтению учтено решение правительства об увеличении минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен в месяц и увеличении должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС до 1,6 тысяч гривен", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, на эти цели в законопроекте предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд гривен, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Напомним, Рада приняла бюджет-2017 в ночь на среду, почти в 5 утра.