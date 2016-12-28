Кабмин решил остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду

Кабинет министров планирует остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на пояснительную записку к проекту распоряжения о реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом Украины".

Это распоряжение было принято на заседании правительства 28 декабря.

"31 декабря 2016 года будут остановлены производственные мощности АО "ОПЗ", а АО "ОПЗ" будут предприняты меры по передаче целостного имущественного комплекса в аренду, что позволит обеспечить погашение долга АО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины". Ориентировочный срок передачи указанного целостного имущественного комплекса в аренду составит около 3 месяцев", - говорится в записке.

Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен.

С 1 апреля 2017 года, когда имущественный комплекс завода должен быть сдан в аренду, он начнет отдавать долг равными частями в течение 2 лет без начисления процентов.

На ОПЗ работает 3860 человек. Негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к негативным результатам деятельности завода, что приводит к ежемесячным убыткам.

Напомним, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

ЕБРР и МВФ рекомендовали Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно. Основными потенциальными покупателями госпакета акций в ОПЗ называли норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион должен был состоятся в 20-х числах июля, однако конкурс по приватизации ОПЗ провалился - никто не подал заявку.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.