В Украине ввели обязательный международный контроль качества ремонта и строительства дорог

Отныне, международный контроль качества FIDIC является обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения ремонтно-строительных работ на украинских дорогах.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненные Укравтодору) будут обязаны привлекать к работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC", - написал Омелян.

По словам Министра инфраструктуры, в обязанности таких консультантов будет входить: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, используемых при дорожных работах; контроль за устранением подрядчиком дефектов и тому подобное.

"Сам строю - сам контролирую и отчитываюсь - больше не пройдет!", - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области представлен новый и.о. начальника службы автодорог области.