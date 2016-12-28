Кабмин намерен разрешить заводу Порошенко торговать оружием

Кабинет министров Украины планирует предоставить заводу «Ленинская кузница» право на экспорт и импорт товаров военного назначения.

Соответствующее решение намерены рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря, сообщают «Украинские новости».

Так, согласно проекту постановления правительства, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период до 1 июня 2018 года.

«Ленинская кузница» специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», ранее известный как фонд Петра Порошенко.