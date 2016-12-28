«Не хочу никого подвергать наказанию», - Гройсман пригрозил огромными штрафами за зарплаты в конвертах

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не ниже минимальной 3200 грн.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Государственной пожарно-спасательной части № 13 в Киеве во вторник, сообщает Правительственный портал.

«Я требую как Премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату по двум причинам. Первое, самый главный вызов для нас для всех – это борьба с бедностью. Для того чтобы начать с этим реально бороться, нужно повышать в том числе минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это выполним безупречно. Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть. Я прошу, я обращаюсь с просьбой: цените своих работников, дайте им минимальную заработную плату за их добросовестный труд», — заявил Владимир Гройсман. «Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты заработной платы и врачам, и учителям, и всем другим бюджетным категориям», — подчеркнул Глава Правительства.

Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 грн. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1335 грн, как было ранее, а от 1600 грн.

Премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например, относительно оформления работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, относительно проверок на предприятиях. Выявленное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.

«Не надо никому играть с этим, — подчеркнул Владимир Гройсман. — Человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату – не меньше 3200 грн», что соответствует потребительской корзине.

«Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих работников, начислите заработную плату, которую они честно заработали, не ниже уровня минимальной заработной платы 3200 грн, уплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться», — подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Правительство объявило о повышении минимальной заработной платы два месяца назад, что обеспечило достаточное время работодателям для проведения расчетов и изучения вопроса.

Глава Правительства отметил, что дал поручение Вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей Министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по вопросам труда, профсоюзов и профильных заместителей председателей государственных администраций «для того чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой».

Правительство проанализирует ключевые показатели эффективности по каждому региону в течение 2015-2016 годов по категориям, «сколько было занятых людей, сколько им начислили заработной платы, сколько было уплачено», и будет их системно отслеживать.

«Я думаю, что мы за несколько месяцев порядок в это сфере наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но Правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его выполнения. Люди должны получать нормальную заработную плату и честную», — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, 6 декабря Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен в месяц.