Самый высокооплачиваемый футболист в мире будет получать $39 миллионов в год

Аргентинский нападающий Карлос Тевес подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Зеркало недели».

Зарплата 32-летнего игрока, который до подписания соглашения находился в статусе свободного агента, составит 615 тысяч фунтов в неделю (что равно примерно 39,3 миллиона долларов в год). Форвард тем самым обошел по доходу звезду мадридского «Реала» Криштиану Роналду – португалец зарабатывает 365 тысяч фунтов в неделю. Ранее Карлос Тевес выступал за «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус».