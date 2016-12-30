Порошенко подписал закон, предусматривающий существенное подорожание алкоголя и сигарет

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», предусматривающий повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.

В частности, законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривны/литр до 126,96 гривны/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривны/литр до 2,78 гривны/литр. На слабоалкогольную продукцию также предусматривается повысить акциз на 12%. Предусмотрено и повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.