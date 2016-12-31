Украина в 2016 году экспортировала елочных игрушек на $4,5 миллиона

За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 миллионов.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская на странице в Facebook.

Украинские игрушки есть на рынках 25 стран мира.

Основной рынок сбыта - Европа. В страны ЕС за десять месяцев Украина экспортировала 62,3% игрушек. Среди крупнейших рынков потребления - Нидерланды, Германия и Польша.