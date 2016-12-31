Украина в 2016 году экспортировала елочных игрушек на $4,5 миллиона

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За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 миллионов.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская на странице в Facebook. 

Украинские игрушки есть на рынках 25 стран мира.  

Основной рынок сбыта - Европа. В страны ЕС за десять месяцев Украина экспортировала 62,3% игрушек. Среди крупнейших рынков потребления - Нидерланды, Германия и Польша. 

«Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Белоруссию (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза ), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза)», - добавила Никольская.

Анатолий Чубаченко

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