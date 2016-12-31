«Нафтогаз» взял кредит в полмиллиарда долларов на покупку и закачку газа

НАК «Нафтогаз Украины» подписала кредитное соглашение о выделении ей кредитной линии на 500 миллионов долларов под гарантию Всемирного банка, предназначенной для покупки и закачки газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кредитная линия будет действовать четыре года: два года на закупку газа и еще два – на погашение кредита.

В «Нафтогазе» считают гарантию Всемирного банка и кредитную линию экономически выгодными по сравнению с другими кредитными соглашениями компании.

Сообщается также, что «Нафтогаз» сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении.

«Эти средства помогут Нафтогазу обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы», – прокомментировал предоставление кредита глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» увеличит размер оплаты труда председателя и членов правления компании почти до 40 тысяч долларов в месяц – практически в 10 раз.