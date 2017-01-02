Fitch снизило рейтинг ПриватБанка до уровня «ограниченный дефолт»

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Приватбанка с «ССС» до «RD» (ограниченный дефолт).

Об этом сообщает пресс-служба агенства.

Основанием для такого решения стало заявление Нацбанка Украины об участии связанных и необеспеченных кредиторов ПриватБанка в рекапитализации, путем конвертации обязательств банка в капитал.

Рейтинг ПриватБанка отражает в том числе, что государственная поддержка была недостаточной, чтобы предотвратить потери кредиторов, а потому на нее нельзя полагаться в будущем.

«Последняя точка зрения, в свою очередь, отражает нестратегический характер государственной собственности ПриватБанка и ограниченную способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте в случае необходимости», — говорится в заявлении Fitch.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо.

Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.