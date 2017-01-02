С 1 января в Украине отменен спецрежим НДС для аграриев

С 1 января, 2017 года, отменяется спецрежим налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев.

Об этом свидетельствует законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", который вступает в силу с 1 января 2017 года, передает РБК-Украина.

Согласно документу, с 1 января все аграрии переходят на общую систему налогообложения. Законом был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима по НДС.

В 2017-2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве.

При этом устанавливается, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более чем 150 млн гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с таким товаропроизводителем лиц в значении подпункта 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель будет проиндексирована с коэффициентом 1, несельхозземли - 1,06, для бизнеса на 4 группы единого налога (фиксированный сельхозналог) - 1,14.



Напомним, с 1 января в Украине дорожают сигареты и алкоголь, а лекарства дешевеют.