В Украине прекратили взимать 2% сбора при покупке валюты

В Украине прекратили взимать 2% от суммы операции по покупке наличной валюты.

Это подтвердили в Национальном банке, передает ТСН.

Так, норма отменена с 1 января, и больше пенсионный сбор не взимается. За данное решение проголосовали депутаты Верховной Рады 20 декабря.

Как известно, сбор с валютных операций впервые в Украине был введен в 1998 году в качестве временной меры. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом постепенно снизилась до 0,2%.

В январе 2011 года парламент отменил пенсионный сбор с операций с иностранной валютой, но уже в 2014 году снова вернулся к его взиманию по ставке 0,5%. С началом 2015 года его размер был доведен до 2%, но из числа плательщиков этого сбора были исключены юридические лица.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что с 1 января в Украине дорожают сигареты и алкоголь, а лекарства дешевеют