Мэрия Николаева 2 января без проведения торгов «раздала» 13,3 миллиона гривен на благоустройство города

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета 2 января 2017 года обнародовал 70 сделок на сумму более 13 миллионов гривен с 21 компанией на проведение работ в сфере благоустройства.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на официальный портал аналитики «Business Intelligence ProZorro».

В частности, закуплены услуги по ремонту дорог, тротуаров и жилых домов. Суммы сделок составляют от 50 тысяч гривен до миллиона с лишним гривен. Все контракты заключены без проведения торгов по процедуре «неконкурентные допороговые закупки», то есть тендерный комитет департамента самостоятельно выбрал подрядчиков.

В целом на протяжении 2016 года департамент ЖКХ заключил сделок по неконкурентным процедурам на сумму более 106 миллионов гривен. На конкурентных торгах заключено контрактов на 69 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный». Кроме того, в Николаеве укладывали асфальт в зимнюю погоду и снег.