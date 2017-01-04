В США представили электрический внедорожник мощностью в 1052 лошадиных силы

Компания Faraday Future на выставке в Лас-Вегасе представила свой электрический внедорожник, который получил название FF91.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на «The Verge».

Первая партия электрокаров, которая будет доступна ограниченному числу пользователей, внесших предоплату, ожидается в 2018 году. Мощность автомобиля составляет 1052 лошадиных силы, заряда аккумулятора хватит на 608 километров. Для полной зарядки аккумулятора машине необходимо 4,5 часа. FF91 способен самостоятельно парковаться, кроме того, его двери будут открываться автоматически после того, как пользователь укажет соответствующее действие в специальном приложении для смартфона.

В начале апреля компания Tesla представила свой новый электрический автомобиль Model 3, который, по убеждению СЕО компании Илона Маска, принесет электромобили в массы. Электрокар сможет проехать до 344 километров без подзарядки, от нуля до 96 километров в час Model 3 разгоняется за шесть секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Монако презентовали первый прототип украинского электромобиля.