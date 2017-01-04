«Николаевская область получит таможенные средства на ремонт дорог», - Жолобецкий

В 2017 году Николаевская область получит 50% от суммы перевыполнения таможенных платежей, которые будут направлены на ремонт дорог региона. Это стало результатом внесения изменений в Бюджетный кодекс, которые включили Николаевщину в число участников так называемого "таможенного" эксперимента.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Жолобецкий, сообщает его пресс-служба.

"В марте 2016 г. вместе с коллегами, которые представляют нашу область в парламенте, я зарегистрировал специальный законопроект 4214-1. Он вносил изменения в Бюджетный кодекс и включал Николаевщину в число участником "таможенного" эксперимента", - сообщил народный депутат.

По его словам, депутаты общими усилиями вынесли проблему дорог Николаевщины на самый высший государственный уровень.

«Если раньше об этом говорили только местные общины и депутаты-мажоритарщики от области, то теперь ситуацию признали очень серьезной в парламенте и в правительстве. Наш законопроект спровоцировал большую дискуссию и показал необходимость принятия срочных мер для спасения дорог Николаевщины. На протяжении года появилось еще несколько альтернативных документов, которые также включали область в число участниц эксперимента. Особо хочу подчеркнуть, что большую поддержку законопроекту и поискам пути решения проблемы в целом, оказывал, губернатор Николаевщины Алексей Савченко. Благодаря Алексею Юрьевичу в начале декабря прошлого года в нашей области состоялось выездное заседание бюджетного комитета Верховной Рады. В своём обращении к членам комитета Савченко настаивал на том, что участие Николаевщины в таможенном эксперименте – обязательно. Область транзитная, поток транспорта огромный, нагрузка на дороги тоже и теми средствами, что выделяются обходиться практически невозможно. Он был очень убедителен. И с уверенностью могу сказать, что переломный момент в решении вопроса с внесением поправок в бюджет 2017 года, с учётом распространения таможенного эксперимента на Николаевскую и другие области Украины, настал благодаря целенаправленным действиям со стороны Алексея Савченко. За что я ему очень благодарен» - подчеркнул Александр Жолобецкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комитет ВР по вопросам бюджета поддержал включение Николаевщины в «таможенный эксперимент».