В Кабмине рассказали, сколько зарабатывают Гройсман и министры

Сумма, которую глава правительства Владимир Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками, составляет 35 тысяч гривен.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил госсекретарь КМУ Владимир Бондаренко.

По его словам, министры получат примерно такую же сумму, как и глава правительства, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тыс. гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тыс. гривен.

Бондаренко отметил, что его оклад составляет 13 тыс. гривен, кроме того он имеет надбавку за выслугу лет в размере 34% от оклада, также может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит правительство. Всего с надбавками сумма к выплате может составить около 20 тыс. гривен.

Вместе с тем, как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минагрополитики и продовольствия, зарплата министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового за декабрь составила 39,607 тысяч гривен.

При этом должностной оклад составлял 13,090 тыс. гривен, перерасчет надбавки за выслугу лет за сентябрь-декабрь - 16,254 тыс. гривен, социальная выплата по временной нетрудоспособности - 1,229 тыс. гривен, отпускные - 7,992 тыс. гривен, на командировки - 987,17 грн., индексация - 52,36 грн. Других выплат, надбавок и материальной помощи в декабре министр не получал.

Согласно декларации Кутового, в 2015 году он имел 81 тыс. гривен доходов, 3,550 тыс. гривен, 60 тыс. евро и 463 тыс. долларов наличности и приобрел 1,325 тыс. финвестицийних сертификатов на 13,250 тыс. гривен.