Депутаты Рады получили более 8 миллионов гривен компенсации за зарубежные командировки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.







В ответе на запрос журналистов отмечается, что председатель парламента Андрей Парубий получил 73,5 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко - 229,6 тыс. гривен, а заместитель Оксана Сыроид - 56,2 тыс. гривен.



В 2016 году Парубий в рамках командировок посещал США, Канаду, Польшу, Турцию, Литву и дважды Италию с Францией.



Геращенко 7 раз была в командировке в Минске (Беларусь) для участия в заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).



Во все командировки в Минск первый вице-спикер ездила за свой счет.



Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили 32 депутата, в том числе председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (426 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (172 тыс. гривен).



Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена 22 депутатам, в том числе председателю фракции Максиму Бурбаку (5,4 тыс. гривен) и депутату Леониду Емцу (328,5 тыс. гривен).







Во "Всеукраинском объединении "Батьківщина" компенсация была выплачена 10 депутатам, в том числе депутату Сергею Власенко (304 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (277 тыс. гривен).



Также зарубежные командировки были компенсированы 10 депутатам от фракции "Объединение "Самопомощь", 8 депутатам от Радикальной партии Олега Ляшко, 6 депутатам от "Оппозиционного блока", 4 от группы "Партия "Відродження", а также 5 внефракционным депутатам.

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