Государство за два дня «влило» в ПриватБанк 107 миллиардов гривен

За 28-29 декабря суммарная докапитализация ПриватБанка достигла 107 миллиардов гривен из лимита в 116,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает издание «FinClub».

«28 декабря 2016 года Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций ПАТ «КБ ПриватБанк» на общую сумму 116,8 миллиарда гривен, срок размещения до 24 февраля 2017 года, - сообщили в ПриватБанке. - В рамках частного размещения в декабре Минфин оплатил акции ОВГЗ на сумму 64 миллиарда гривен (ценные бумаги с индексированной стоимостью на курс доллара США) с доходностью 6% годовых и 43 миллиарда гривен обычные ОВГЗ с доходностью около 10%».

Оставшиеся менее 10 миллиардов гривен могут быть вложены в капитал, если в этом будет потребность.

«В соответствии с решением правительства № 961 от 18 декабря 2016 года банк должен провести аудит финансовой отчетности и капитала. По результатам аудита будет принято решение собственника касательно дальнейшей необходимости в поддержке через капитал», - подчеркнули в ПриватБанке.

В законе о госбюджете на 2017 год предусмотрены правовые механизмы возможности оказания такой поддержки. Перед покупкой банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну его уставный капитал был увеличен до 50,7 миллиарда гривен за счет bail-in – конвертации в капитал необремененных обязательств банка и средств связанных лиц.