Украина сэкономила 140 миллиардов гривен благодаря ликвидации коррупционных схем, - Гройсман

Украине удалось сэкономить 140 миллиардов гривен благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетической сфере.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью «Укринформу».

- Давали компенсацию «Нафтогазу», компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые шли в коррупционные кормушки... 140 миллиардов – это ужасно, - сказал премьер.

Гройсман рассказал, что были задействованы компенсаторные механизмы, чтобы защитить тех людей, которые не имеют высоких доходов.

- Наша задача – обеспечить реальную монетизацию субсидий и бороться сейчас за повышение доходов граждан. Соответственно, энергоэффективность, повышение доходов граждан и защита социально незащищенных слоев населения – наши приоритеты, - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, сколько зарабатывают Гройсман и министры.