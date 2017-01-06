В Канаде женщина 27 лет ставила на одни и те же цифры и сорвала джек-пот в лотерее

В Канаде жительница провинции Новая Шотландия Ольга Бено выиграла в лотерею джекпот в 5,3 миллиона канадских долларов (3,9 миллиона американских долларов) благодаря цифрам, которые использовала для игры на протяжении последних 27 лет.

Об этом пишет «Новое время».

Женщина говорит, что счастливая комбинация приснилась ей в 1989 году во сне.

- Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение. Так что я забыла об этом, - рассказала Бено.

Однако на следующий день она вновь увидела выигрышную комбинацию в газете. Как отмечается, около десяти лет назад у Бено обнаружили рак, и в ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Теперь выигранные деньги она планирует использовать, в том числе, для того, чтобы вновь перебраться в собственный дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бельгии дворник выиграл в лотерею 168 миллионов евро.