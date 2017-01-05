Губернатор Николаевщины обговорил с руководством «Укроборонпрома» варианты загрузки заказами завода им. 61 коммунара

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обговорил с заместителем директора ГК "Укроборонпром" Артуром Херувимовым варианты дополнительного сотрудничества николаевских предприятий с госконцерном. Результаты переговоров зафиксировали в дополнениях к Меморандуму о сотрудничестве между Николаевской ОГА и «Укроборонпромом».

Об этом губернатор Николаевской области Алексей Савченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Новый год начат. Внесли существенные дополнения в Меморандум о сотрудничестве между Николаевской ОГА и «Укроборонпромом». Не забыл о заводе им.61 коммунара. Обещал - выполняю. Буду обращаться к депутатам с предложением внести изменения в некоторые законы, которые позволят рассчитаться с долгами по заработной плате перед работниками предприятия", - написал Савченко.

Вместе с тем, в комментарии «Преступности.НЕТ», губернатор Николаевской области Алексей Савченко детализировал, о чем именно идет речь в дополнениях к Меморандуму о сотрудничестве Николаевской ОГА и государственного концерна «Укроборонпром».

По словам Савченко, речь идет о работе николаевских предприятий по заказам, связанным с программой импортозамещения.

- Мы встречались с одним из руководителей госконцерна «Укроборонпром» в Николаеве еще до Нового года. Тогда были обговорены детали дополнений к Меморандуму, а сегодня они были оформлены юридически. Николаевские предприятия получат заказы по программе импортозамещения, то-есть, теперь детали по определенным госзаказам, которые ранее изготовлялись, к примеру, на российских предприятиях, будут производиться на наших заводах. В том числе и на заводе имени 61 коммунара. Это только первый шаг, но он вселяет оптимизм, - заявил Савченко.

Помимо прочего, по словам губернатора Николаевской области, особое внимание во время переговоров с «Укроборонпромом» было уделено именно заводу им. 61 коммунара и вариантам решения многолетних проблем предприятия.

- Мною были озвучены варианты действий, которые могут улучшить ситуацию с этим предприятием. В частности, речь идет о том, чтобы данному предприятию, как государственному, предоставлялся определенный приоритет при размещении государственных заказов. Озвученные предложения нашли взаимопонимание у руководства госконцерна, что и было прописано в дополнениях к Меморандуму, - пояснил Алексей Савченко.

Вместе с тем, как утверждает председатель Николаевской ОГА, областная власть на достигнутом останавливаться не намерена и уже в ближайшее время будут подготовлены обращения к депутатам разных уровней с предложениями о внесении изменений в ряд законодательных актов, которые позволят, в частности, заводу имени 61 коммунара оптимизировать инфраструктуру предприятия, чтобы прекратилось накапливание долгов из-за содержания неиспользуемых объектов.

- С городской властью мы планируем уже в ближайшее время обсудить арендную ставку земли для предприятия, а от «Укроборонпрома» и депутатов Верховной Рады будем ожидать внесения изменений в ряд Законов, которые бы позволили отчуждение имущества предприятия в пользу города Николаева, которое бы городская громада могла использовать при реализации социальных, либо инфраструктурных проектов, - подытожил Алексей Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как работники судостроительного завода имени 61-го коммунара перекрывали одесскую трассу.