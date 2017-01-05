Украинцы, уехавшие в Польшу на заработки, за 2016 год только официально заработали более 2 миллардов долларов

Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, заработали за 2016 год в общей сумме 9 млрд злотых.

Об этом сообщил во время пресс-конференции председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин, передает Цензор.НЕТ.

- Украинцы в этом году заработали около 9 млрд злотых, если перевести в доллары, - это около 2 млрд долларов, - сказал он.

Как сообщалось ранее, украинцы, работающие в Польше, ежегодно перечисляют на родину порядка 5 млрд евро, о чем заявлял в начале 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ссылаясь на данные Нацбанка Республики Польша.

По словам председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты, лишь 15% украинцев обеспечены социальными гарантиями на уровне местных жителей.